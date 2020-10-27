Это моя территория: Как выстраивать личные границы

Мы запираем квартиру на ключ, машина охраняется сигнализацией, проверяем, закрыт ли рюкзак, в безопасности ли кошелек и кредитки. Но часто, оберегая вещи, мы забывам заботиться о своей внутренней безопасности. У каждого из нас есть личные границы. И только мы можем решать, где его границы, кого в него пускать, а кого — категорически нельзя.

Личные границы — это исключительно наше личное пространство: интересы, убеждения, принципы, ценности. Невидимая граница между нами и другими людьми. На протяжении жизни она множество раз меняется, зависит от близости с конкретными людьми. К примеру, семью и друзей вы подпускаете ближе, рассказываете им больше, чем приятелям и коллегам.

Видеть личностные границы мы не можем, но отлично их чувствуем. Мы защищены и свободны, когда границы выстроены. И раздражаемся, когда происходит нарушение личных границ.

Формируются границы личности еще в детстве. Прежде всего тем, какие отношения у нас с родителями. К примеру, если мама уважает свои границы, этому учатся и дети. Если их учат, что есть свои игрушки и чужие, что можно делиться, а можно этого не делать.

Виды личных границ

Жесткие границы — мы избегаем любых близких отношений и сексуальной жизни. Это когда практически не просим о даже малейшей помощи и все делаем сами. Не заводим знакомств, друзей. Очень тщательно защищаем всю личную информацию. Все держим на расстоянии. Лучше отказаться от всего самим, нежели отвергнут нас.

Слабые границы — всем все готовы всегда рассказать с радостью, но не говорим почти никогда «нет», когда нас просят другие. Прислушиваемся к мнению других и часто от него зависим. Нормально относимся к неуважению и очень волнуемся, что нас отвергнут, если мы откажем.

Здоровые психологические границы — мы ценим свое мнение, придерживаемся ценностей и бережно относимся к личной информации, делимся в меру. Всегда четко знаем, чего хотим, и готовы всегда заявить о своих желаниях. Умеем отказывать и точно принимаем "нет" от других.

Материальные границы — о том, что можно вам подарить. Когда вы одалживаете деньги, стоит ли вам их возвращать. И наоборот — возвращают ли вам ваше.

Также есть физические границы. Здесь мы определяем, насколько близко разрешаем кому-то быть рядом, прикасаться к вам, где и как. Обратите внимание на сексуальные границы. Только вы можете определять, с кем заниматься сексом и где. Что допустимо, а что категорически нельзя.

Как понять, что ваши личные границы нарушены

Как только нарушаются границы, мы испытываем агрессию. Это один из самых явных признаков, когда их нужно восстанавливать. Мы становимся раздражительными в отношениях с конкретным человеком, недовольны ситуацией и злимся больше обычного. Часто на себя, а не на человека, который топчется на нашей территории.

Мы хотим сказать "нет", но соглашаемся в чем-либо. Делаем неудобные для себя вещи. Оправдываемся, когда не провинились особо. Когда мы провинились, но испытываем чувство вины гиперболизированно. Соглашаемся с мнением большинства, а не стремимся заявить о себе.

Чужие желания важнее наших собственных. Когда мы остаемся с собой наедине, испытываем страх. Вы продолжаете общаться с людьми, которые разрушают вас. Не стремитесь отстоять себя и границы.

Зачем защищать личностные границы

Позволяют строить здоровые, доверительные отношения.

Способны спокойно отказывать или менять свое решение.

Подпускаем к себе людей.

Всегда в контакте с собой, чувствуем, что от нас хотят.

Легко защищаем собственную территорию.

Очень редко конфликтуем и провоцируем ссоры.

Осознанно отвечаем за свои действия и решения.

Уверены в себе.

Лучше контролируем свою жизнь и более стабильны.

Как выстраивать личные границы

Определите свои личные границы. Лучше всего получается выстраивать личностные границы, когда мы любим себя, прислушиваемся и бережно относимся к себе. Бывает, для этого нужно обратиться за помощью к психологу.

Для здоровых границ важно проработать свои травмы и установки.

Когда мы ценим свое время, также сохраняем границы. К примеру, не отвечаем на звонки руководства в нерабочее время, не воспринимаем критику на свой счет.

Важно стучать в комнату ребенка и научить его стучаться к вам.

Просить маму приезжать только с предупреждением, а гостей — с приглашением.

Пресекайте всегда критику и недовольство вами. Хотя, если у вас выстроены личные границы, негативная обратная связь не должна вас цеплять.

Вы точно перестанете давать советы, когда вас не просят, и точно сами знаете, что вам самим нужно.

Вы не позволите таких вещей, как чтение личной переписки, сплетни на работе и неуважение к другим. Избегайте опасных ситуаций.

Также здоровые границы позволяют быть гибкими — выбирать реакцию на события, уважать и свой выбор, и других, принимать людей разными.

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